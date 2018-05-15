ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає

За минулу добу бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню, з них 11 - застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

Про це станом на 7:00 15 травня повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення ООС залишалася складною. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - йдеться у звіті.