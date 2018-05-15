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ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає

Вівторок, 15 травня 2018, 07:20
ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає

За минулу добу бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню, з них 11 - застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

Про це станом на 7:00 15 травня повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення ООС залишалася складною. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - йдеться у звіті.

"На Луганщині, в районах населених пунктів Троїцьке, Новозванівка, Золоте ворог вів турбуючий вогонь, намагаючись спровокувати вогонь українських воїнів у відповідь.

На Донецькому напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Залізне, Новгородське, Шахта Бутівка. Зусилля російсько-окупаційні військ були марними. Оборонні рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили у прес-центрі.

За минулу добу зі складу ООС загиблих та поранених немає.

За даними розвідки, втрати противника - 1 вбитий та 3 поранених.

"Поточної доби зафіксовано 7 випадків відкриття вогню окупантами зі стрілецької зброї по наших позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь", - йдеться у звіті.

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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