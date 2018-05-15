ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає
За минулу добу бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню, з них 11 - застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.
Про це станом на 7:00 15 травня повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Ситуація в районі проведення ООС залишалася складною. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - йдеться у звіті.
"На Луганщині, в районах населених пунктів Троїцьке, Новозванівка, Золоте ворог вів турбуючий вогонь, намагаючись спровокувати вогонь українських воїнів у відповідь.
На Донецькому напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Залізне, Новгородське, Шахта Бутівка. Зусилля російсько-окупаційні військ були марними. Оборонні рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили у прес-центрі.
За минулу добу зі складу ООС загиблих та поранених немає.
За даними розвідки, втрати противника - 1 вбитий та 3 поранених.
"Поточної доби зафіксовано 7 випадків відкриття вогню окупантами зі стрілецької зброї по наших позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь", - йдеться у звіті.