ООС: Боевики применили минометы, потерь нет

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Вторник, 15 мая 2018, 07:20

За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня, из них 11 - применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы.

Об этом по состоянию на 7:00 15 мая сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в отчете.

"На Луганщине в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое враг вел  огонь, пытаясь спровоцировать огонь украинских воинов в ответ.

На Донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах н.п. Железное, Новгородское, Шахта Бутовка. Усилия российско-оккупационные войска были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в пресс-центре.

За минувшие сутки из состава ООС погибших и раненых нет.

По данным разведки, потери противника - 1 убитый и 3 раненых.

"За текущие сутки зафиксировано 7 случаев открытия огня оккупантами из стрелкового оружия по нашим позициям с целью спровоцировать ответный огонь", - говорится в отчете.

Темы: Объединенные силы на Донбассе боевые действия
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