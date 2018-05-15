Кобзон, Лещенко й Газманов відмовилися відкривати "Кримський міст"

Російський співак Йосип Кобзон не поїде 15 травня на відкриття так званого Кримського мосту.



Про це він повідомив російському телеканалу "360"



"Ні, це не правда", – прокоментував повідомлення про свою присутність в анексованому Криму Кобзон.

Співак зізнався, що хотів би там бути, але такої можливості немає через запропонований організаторами маршруту.

За словами Кобзона, з тих же причин відмовилися їхати до Криму співаки Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов.



"Вони могли це організувати нормальним шляхом, а не військово-транспортний літак ... Нехай молодь їде відкривати Кримський міст", – заявив Кобзон.

Раніше на сайті Йосипа Кобзона в розділі "Розклад" значилося, що 15 травня він візьме участь у відкритті Кримського моста.



14 травня в Керчі на вулиці Леніна вже почали монтувати сцену і екрани для концерту, присвяченого цій події. Захід відбудеться 15 травня в другій половині дня.



Довжина моста через Керченську протоку, що з'єднує анексований півострів і Краснодарський край РФ, становить 19 кілометрів. Він повинен зв'язати центр Керчі і мікрорайон Аршинцево. Там зробили 4 зупинки для громадського транспорту.