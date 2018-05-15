Кобзон, Лещенко и Газманов отказались открывать "Крымский мост"

Российский певец Иосиф Кобзон не поедет 15 мая на открытии так называемого Крымского моста.

Об этом он сообщил российскому телеканалу "360"

"Нет, это не правда", – прокомментировал сообщения о своем присутствии в аннексированному Крыму Кобзон.

Певец признался, что хотел бы там быть, но такой возможности нет из-за предложенного организаторами маршрута.

По словам Кобзона, по тем же причинам отказались ехать в Крым певцы Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", – заявил Кобзон.

Ранее на сайте Иосифа Кобзона в разделе "Расписание" значилось, что 15 мая он примет участие в открытии Крымского моста.

14 мая на улице Ленина в Керчи уже начали монтировать сцену и экраны для концерта, посвященного этому событию. Мероприятие состоится 15 мая во второй половине дня.

Длина моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный полуостров и Краснодарский край РФ, составляет 19 километров. Он должен связать центр Керчи и микрорайон Аршинцево. Там сделали 4 остановки для общественного транспорта.