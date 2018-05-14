15 травня Путін приїде в анексований Крим відкривати міст
Відкриття моста, який з'єднає анексований Крим з територією Росії, відбудеться 15 травня, проте рух по ньому запустять 16 травня.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
На церемонію приїде президент Росії Володимир Путін.
"15 травня президент Росії Володимир Путін візьме участь у відкритті автодорожньої частини Кримського моста", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі повідомили, що автомобільний рух легкового та громадського транспорту по мосту з обох сторін буде запущено 16 травня.
Під час церемонії колона будівельної техніки повинна проїхати по автодорозі.
Міст через Керченську протоку з'єднає окупований Крим і російський Краснодарський край. Його довжина становить 19 кілометрів.
Будівництво ведеться з 2015 року, рух автомобілів по графіку мав відкритися в грудні 2018 року, поїздів - в кінці 2019 року.
У Росії заявляють, що пропускна спроможність мосту - 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів на добу, 14 млн пасажирів і 13 млн тонн вантажів на рік.
У зв'язку з будівництвом Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.
Будівництво відбувалося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не давала такого права.
Також в Міністерстві інфраструктури готують список санкцій для всіх компанії, які працюють на об'єктах будівництва моста.
Раніше стало відомо, що будувати керченський міст допомагають сім компаній з ЄС.