15 травня Путін приїде в анексований Крим відкривати міст

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Понеділок, 14 травня 2018, 16:10

Відкриття моста, який з'єднає анексований Крим з територією Росії, відбудеться 15 травня, проте рух по ньому запустять 16 травня.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

На церемонію приїде президент Росії Володимир Путін.

"15 травня президент Росії Володимир Путін візьме участь у відкритті автодорожньої частини Кримського моста", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі повідомили, що автомобільний рух легкового та громадського транспорту по мосту з обох сторін буде запущено 16 травня.

Під час церемонії колона будівельної техніки повинна проїхати по автодорозі.

Міст через Керченську протоку з'єднає окупований Крим і російський Краснодарський край. Його довжина становить 19 кілометрів.

Будівництво ведеться з 2015 року, рух автомобілів по графіку мав відкритися в грудні 2018 року, поїздів - в кінці 2019 року.

У Росії заявляють, що пропускна спроможність мосту - 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів на добу, 14 млн пасажирів і 13 млн тонн вантажів на рік.

У зв'язку з будівництвом Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.

Будівництво відбувалося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не давала такого права.

Також в Міністерстві інфраструктури готують список санкцій для всіх компанії, які працюють на об'єктах будівництва моста.

Раніше стало відомо, що будувати керченський міст допомагають сім компаній з ЄС.

Українська правда
Теми: Крим Росія окупація
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