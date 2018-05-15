У Путіна пригрозили Україні "заходами у відповідь" на затримання журналіста

Росія прийме у відповідь заходи на дії Служби безпеки України щодо російських ЗМІ, при цьому буде діяти "кваліфіковано і напористо".

Про заявив журналістам в.о. прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він не уточнив, які саме заходи будуть прийматися Кремлем, зазначивши, що щось конкретне можна буде говорити після більш докладної інформації з Києва.

На думку Пєскова, в Україні обмежують свободу російських ЗМІ і журналістів, що заслуговує "жорстокого осуду".

"В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо, максимально захищаючи інтереси російських засобів масової інформації", - заявив прес-секретар Путіна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, затримали директора українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Пізніше в агентстві повідомили, що в їхньому офісі в Києві проходять обшуки.

В СБУ заявили, що "розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольної Росії".

Пізніше гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов зажадав, щоб українська влада негайно звільнила затриманого журналіста РІА Новини України Кирила Вишинського і пригрозив поскаржитися в ОБСЄ.