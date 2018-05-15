Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна пригрозили Україні "заходами у відповідь" на затримання журналіста

Вівторок, 15 травня 2018, 12:46
У Путіна пригрозили Україні заходами у відповідь на затримання журналіста

Росія прийме у відповідь заходи на дії Служби безпеки України щодо російських ЗМІ, при цьому буде діяти "кваліфіковано і напористо".

Про це заявив журналістам в.о. прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він не уточнив, які саме заходи будуть прийматися Кремлем, зазначивши, що щось конкретне можна буде говорити після більш докладної інформації з Києва.

На думку Пєскова, в Україні обмежують свободу російських ЗМІ і журналістів, що заслуговує "жорстокого осуду".

"В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо, максимально захищаючи інтереси російських засобів масової інформації", - заявив прес-секретар Путіна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, затримали директора українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Пізніше в агентстві повідомили, що в їхньому офісі в Києві проходять обшуки.

В СБУ заявили, що "розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольної Росії".

Пізніше гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов зажадав, щоб українська влада негайно звільнила затриманого журналіста РІА Новини України Кирила Вишинського і пригрозив поскаржитися в ОБСЄ.

Українська правда
Теми: РосіяПутінУкраїнаЗМІСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: