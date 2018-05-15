Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина пригрозили Украине "ответными мерами" на задержание журналиста

Вторник, 15 мая 2018, 12:46
У Путина пригрозили Украине ответными мерами на задержание журналиста

Россия примет ответные меры на действия Службы безопасности Украины в отношении российских СМИ, при этом будет действовать "квалифицированно и напористо".

Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он не уточнил, какие именно ответные  меры будут приниматься Кремлем, отметив, что что-то конкретное можно будет говорить после более подробной информации из Киева.

По мнениею Пескова, в Украине ограничивают свободу российских СМИ и журналистов, что заслуживает "жестокого осуждения".

"В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских средств массовой информации", - заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

Позже гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинУкраинаСМИСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: