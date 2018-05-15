У Путина пригрозили Украине "ответными мерами" на задержание журналиста

Россия примет ответные меры на действия Службы безопасности Украины в отношении российских СМИ, при этом будет действовать "квалифицированно и напористо".

Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он не уточнил, какие именно ответные меры будут приниматься Кремлем, отметив, что что-то конкретное можно будет говорить после более подробной информации из Киева.

По мнениею Пескова, в Украине ограничивают свободу российских СМИ и журналистов, что заслуживает "жестокого осуждения".

"В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских средств массовой информации", - заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

Позже гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.