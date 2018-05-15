Три чверті житла в Україні потребує ремонту – Зубко

Понад 75% житлового фонду України потребує ремонту, оскільки збудовані до 1985 року.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на брифінгу у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Понад 75% житлового фонду України, який був побудований до 1985 року, потребує не лише термомодернізації, але й ремонту. Малі міста не можуть самостійно вирішити цю проблему", – сказав він.

Зубко наголосив, що для такого житла необхідний ефективний власник.

"Поки люди не зрозуміють, що приватизована квартира в будинку – це частина великої власності, нам буде дуже важко, скільки би ми коштів не надавали, ефективно використати цей ресурс", – сказав віце-прем'єр.

За його словами, необхідно внести зміни до законодавства і дати можливість людям управляти своєю власністю, обрати виконавця і надавача послуг з можливістю в подальшому замінювати такого надавача.

Зубко зауважив, що муніципалітети мають першочергово витрачати кошти, які закладені у місцевих бюджетах на ремонт житлового фонду, на будинки, які прийняли рішення щодо термомодернізації.