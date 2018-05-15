Три четверти жилья в Украине нуждаются в ремонте – Зубко

Более 75% жилого фонда Украины нуждается в ремонте, так как построены до 1985 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Более 75% жилого фонда Украины, который был построен до 1985 года, требует не только термомодернизации, но и ремонта. Малые города не могут самостоятельно решить эту проблему", – сказал он.

Зубко отметил, что для такого жилья нужен эффективный собственник.

"Пока люди не поймут, что приватизированная квартира в доме, это часть крупной собственности, нам будет очень трудно, сколько бы мы денег не давали, эффективно использовать этот ресурс", – сказал вице-премьер.

По его словам, необходимо внести изменения в законодательство и дать возможность людям управлять своей собственностью, выбрать исполнителя и поставщика услуг с возможностью в дальнейшем заменять такого поставщика.

Зубко отметил, что муниципалитеты должны в первую очередь тратить средства, заложенные в местных бюджетах на ремонт жилого фонда на дома, которые приняли решение о термомодернизации.