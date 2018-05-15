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Порошенко: Керченський міст знадобиться окупантам для втечі з Криму

Вівторок, 15 травня 2018, 16:22

Президент Петро Порошенко вважає особливо цинічним той факт, що відкриття мосту між Росією і Кримом відбувається напередодні річниці депортації кримськотатарського народу з півострова сталінським режимом.

Про це він заявив у Facebook.

"Незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що Україна подала до Арбітражного трибуналу Конвенції ООН з морського права клопотання про захист суверенних інтересів України, зокрема, у зв’язку із протиправним зведенням керченського мосту.

"Однак, попри марні спроби Москви легітимізувати тимчасову окупацію Кримського півострова, послідовні рішення цілої низки міжнародних судових інстанцій підтверджують – тягар вчиненого міжнародного злочину для Росії лише зростатиме. Україна і надалі послідовно захищатиме свої позиції", - пише президент.

За словами Порошенка, йому дуже прикро, що російська влада намагається втягнути у свої "інфраструктурні авантюри" представників європейського бізнесу.

На його думку, таким чином Росія прагне відкупитися від міжнародно-правової відповідальності.

"А міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим", - резюмує глава держави.

Як повідомлялося, між окупованим Росією Кримом і територією РФ офіційно відкрили автомобільну частину так званого керченського мосту.

У прокуратурі кажуть, що новий міст принесе щонайменше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського морів.

Українська правда

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Теми: КримдорогиРосіяПорошенкоокупація
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