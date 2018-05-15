Прокуратура: Керченський міст принесе 10 млрд грн збитків через втручання в екологію

Будівництво Керченського мосту, який з’єднав окупований Крим з територією Росії, принесе щонайменше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

"За інформацією спеціалістів Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, заподіяні оточуючому середовищу Чорного та Азовських морів при будівництві Керченського мосту, за умови необхідності кріплення морських берегів, становитимуть щонайменше 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі відзначають, що будівництво здійснюється з грубим порушення правил екологічної безпеки, що шкодить екосистемі Азовського моря і спричинило екологічне забруднення значної території України.

Зокрема, через будівництво був знищенний унікальний півострів Тузла (Україна).

"Будівництво такого об'єкту, спричиняє серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення", - додали в прокуратурі.

Наразі Київський науково-дослідний інституту судових експертиз Мін’юсту проводить комплексну інженерно-екологічну експертизу.

Прокуратура півострова відкрила кримінальне провадження через порушення правил екологічної безпеки під час будівництва мосту через Керченську протоку за статтею 236 КК України (Порушення правил екологічної безпеки).

Будівництво ще триває, в 2019 році росіяни планують відкрити рух для залізничних поїздів, з 16 травня рух по мосту дозволять для легкового та громадського транспорту.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що "будівництво моста порушує, щонайменше, статті 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенції ООН з морського права".

15 травня Керченський міст "офіційно відкрили".

Міст через Керченську протоку з'єднає окупований Крим і російський Краснодарський край. Його довжина становить 19 кілометрів.

Будівництво ведеться з 2015 року, рух автомобілів по графіку мав відкритися в грудні 2018 року.

У Росії заявляють, що пропускна спроможність мосту - 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів на добу, 14 млн пасажирів і 13 млн тонн вантажів на рік.

У зв'язку з будівництвом Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.

Будівництво відбувалося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не давала такого права.

Також в Міністерстві інфраструктури готують список санкцій для всіх компанії, які працюють на об'єктах будівництва моста.

Раніше стало відомо, що будувати керченський міст допомагають сім компаній з ЄС.