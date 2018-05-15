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Порошенко: Керченский мост пригодится оккупантам для бегства из Крыма

Вторник, 15 мая 2018, 16:22

Президент Петр Порошенко считает особенно циничным тот факт, что открытие моста между Россией и Крымом происходит накануне годовщины депортации крымскотатарского народа с полуострова сталинским режимом.

Об этом он заявил в Facebook.

"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Украина подала в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением керченского моста.

"Несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только расти. Украина и в дальнейшем последовательно будет защищать свои позиции", - пишет президент.

По словам Порошенко, ему очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои "инфраструктурные авантюры" представителей европейского бизнеса.

По его мнению, таким образом Россия стремится откупиться от международно-правовой ответственности.

"А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - резюмирует глава государства.

Как сообщалось, между оккупированным Россией Крымом и территорией РФ официально открыли автомобильную часть так называемого керченского моста.

В прокуратуре говорят, что новый мост принесет минимум 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского морей.

Украинская правда
Темы: КрымдорогиРосcияПорошенкооккупация
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