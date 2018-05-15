В анексованому Криму відкрили міст через Керченську протоку

В окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину так званого "Кримського мосту".

Про це повідомляє РІА "Новини".

Зазначається, що на його відкриття приїхав президент РФ Володимир Путін.

Безпосередньо автомобільний рух по мосту стартує 16 травня.

У російському інформагентстві уточнюють, що першими по мосту проїдуть жителі Криму та Кубані.

Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки - по дві смуги в кожну сторону.

Також повідомляється, що в 2019 році планується запустити рух поїздів.

Раніше повідомлялося, що російський співак Йосип Кобзон, а також його колеги співаки Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов не поїдуть 15 травня на відкриття так званого Кримського мосту.

У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста, який з'єднав окупований Крим і території Росії, принесе не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

Міст через Керченську протоку з'єднає окупований Крим і російський Краснодарський край. Його довжина становить 19 кілометрів.

Будівництво ведеться з 2015 року, рух автомобілів по графіку мав відкритися в грудні 2018 року.

У Росії заявляють, що пропускна спроможність мосту - 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів на добу, 14 млн пасажирів і 13 млн тонн вантажів на рік.

У зв'язку з будівництвом Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.

Будівництво відбувалося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не давала такого права.

Також в Міністерстві інфраструктури готують список санкцій для всіх компанії, які працюють на об'єктах будівництва моста.

Раніше стало відомо, що будувати керченський міст допомагають сім компаній з ЄС.