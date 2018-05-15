До суду направили обвинувачення щодо прокурора, який був у лавах бойовиків

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом співпраці прокурора однієї із місцевих прокуратур Донецької області з бойовиками ОРДО, завершено.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області



Зазначається, що затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за ч.2 ст. 260 КК України (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях).

За клопотанням прокуратури вирок суду обвинувачений чекатиме під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у квітні правоохоронці повідомили про підозру співробітнику донецької прокуратури, який раніше співпрацював з бойовиками окупованих районів Донецької області та патрулював ворожі блокпости.

Повідомлялося, що у 2016 році чоловік, працюючи держслужбовцем виконавчої служби ГУ юстиції Донецької області, взяв участь у конкурсі для працевлаштування в органах прокуратури на Донеччині, куди був влаштований з 2017 року.

Пізніше було встановлено, що 2014 року цей державний службовець (тоді ще виконавчої служби), а нинішній прокурор, входив до складу бойовиків ОРДО і тривалий проміжок часу здійснював збройне патрулювання блокпостів так званої "ДНР" для протидії підрозділам МВС та збройним силам України.

Він був затриманий.