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В суд направили обвинение в отношении прокурора, который был в рядах боевиков

Вторник, 15 мая 2018, 16:46

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту сотрудничества прокурора одной из местных прокуратур Донецкой области с боевиками ОРДО, завершено.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Отмечается, что утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях).

По ходатайству прокуратуры приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в апреле правоохранители сообщили о подозрении сотруднику донецкой прокуратуры, который ранее сотрудничал с боевиками оккупированных районов Донецкой области и патрулировал враждебные блокпосты.

Сообщалось, что в 2016 году мужчина, работая госслужащим исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области, принял участие в конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры Донецкой области, куда был устроен с 2017 года.

Позже было установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав боевиков ОРДО и длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов так называемой "ДНР" для противодействия подразделениям МВД и вооруженных сил Украины.

Он был задержан.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьпрокуратураОРДЛО
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