Силовики потренувались на "Олімпійському" вгамовувати хуліганів

Під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів за правопорядком на НСК "Олімпійський" та прилеглій території стежитимуть 3,8 тисячі правоохоронців.

Про це інформує 15 травня прес-служба Національної поліції.

У вівторок підрозділи МВС відпрацьовували злагодженість дій на території головної футбольної арени фіналу. У навчаннях взяли участь 758 правоохоронців.

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Учасники навчань розробили тактику дій безпеки стадіону, стюардів та поліції в різних ситуаціях.

Зокрема, силовики відпрацьовували алгоритм дій під час можливої спроби вболівальників потрапити в ігрову зону, перейти на сусідні сектори або під час виникнення конфлікту між уболівальниками різних команд. Крім того, йшлося про порядок дій під час евакуації вболівальників зі стадіону.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового загалом у день проведення фіналу ЛЧ УЄФА публічний порядок та безпеку в столиці забезпечуватимуть 12 тисяч силовиків. Серед них – шість тисяч поліцейських, три тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників тощо.

Основна увага приділятиметься підрозділам "поліції діалогу".

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич запевнив, що поліція зробить усе, аби унеможливити пронесення будь-яких небезпечних предметів чи речовин на стадіон та у місця масового скупчення громадян.

"Будуть задіяні усі підрозділи Національної поліції – від вибухотехнічної служби до поліцейських-кавалеристів, кінологів, патрульних та підрозділів тактично-оперативного реагування", – запевнив він.

Як повідомлялось, у столичних аеропортах очікується понад 20 тисяч вболівальників, учасників змагань та офіційних делегацій, більшість з яких прибудуть чартерними рейсами.

Посольство Великої Британії в Україні попередило фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів у Києві, про можливі напади на іноземців у столиці України.