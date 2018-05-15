Силовики потренировались на "Олимпийском" усмирять хулиганов

Во время проведения финала Лиги Чемпионов за правопорядком на НСК "Олимпийский" и прилегающей территории будут следить 3,8 тысячи полицейских.



Об этом сообщает 15 мая пресс-служба Национальной полиции.



Во вторник подразделения МВД отрабатывали слаженность действий на территории главной футбольной арены финала. В учениях приняли участие 758 правоохранителей.

Правоохранители разработали тактику действий безопасности стадиона, стюардов и полиции в различных ситуациях.

В частности, силовики отрабатывали алгоритм действий при возможной попытке болельщиков попасть в игровую зону, перейти на соседние сектора или при возникновении конфликта между болельщиками разных команд. Кроме того, речь шла о порядке действий при эвакуации болельщиков со стадиона.



По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового всего в день проведения финала ЛЧ УЕФА публичный порядок и безопасность в столице будут обеспечивать 12 тысяч силовиков.

Среди них - шесть тысяч полицейских, три тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и тому подобное.

Основное внимание будет уделяться подразделениям "полиции диалога".



Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич заверил, что полиция сделает все, чтобы исключить пронос опасных предметов или веществ на стадион и в места массового скопления граждан.



"Будут задействованы все подразделения Национальной полиции - от взрывотехнической службы до полицейских-кавалеристов, кинологов, патрульных и подразделений тактико-оперативного реагирования", - заверил он.

Как сообщалось, в столичных аэропортах ожидается более 20 тысяч болельщиков, участников соревнований и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.

Посольство Великобритании в Украине в своих рекомендациях предупредило фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных нападениях на иностранцев в столице Украины.