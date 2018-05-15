В ОБСЄ занепокоєні через обшуки в "РИА Новости Украина"

Представник ОБСЄ із свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в редакції та в домівках співробітників "РИА Новости-Украина".

Про це йдеться у заяві Дезіра на сайті ОБСЄ.

"Я висловлюю серйозну стурбованість з приводу ранкового рейду на офіси російських ЗМІ в Києві, арешту журналістів та обшуку у будинках журналістів. Я знову закликаю владу утримуватися від необґрунтованих обмежень роботи іноземних журналістів, що впливає на вільний потік інформації та свободу ЗМІ", - зазначається у заяві Дезіра.

Він наголосив, що боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна являти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації.

Раніше співробітники СБУ провели обшуки та показали, що знайшли в офісі "РИА Новости Украина".

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголошено про підозру у державній зраді.

В кінці 2013 року медіагрупа і агентство РИА Новости були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.



У 2014 році замість ліквідованого РИА Новости створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".