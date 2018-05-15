Керівнику "РИА Новости Украина" оголошено про підозру у держзраді

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголошено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Служба безпеки України інформує, що керівнику пропагандистського антиукраїнського інформаційного ресурсу "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Раніше в СБУ показали, що знайшли в офісі "РИА Новости Украина".

В кінці 2013 року медіагрупа і агентство РИА Новости були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.



У 2014 році замість ліквідованого РИА Новости створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".