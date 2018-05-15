В ОБСЕ обеспокоены обысками в "РИА Новости-Украина"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за обысков в редакции и в домах сотрудников "РИА Новости-Украина".

Об этом говорится в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда на офисы российских СМИ в Киеве, ареста журналистов и обыска в домах журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и свободу СМИ", - отмечается в заявлении Дезире.

Он подчеркнул, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски и показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина".

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.



В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".