Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ обеспокоены обысками в "РИА Новости-Украина"

Вторник, 15 мая 2018, 21:34

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за обысков в редакции и в домах сотрудников "РИА Новости-Украина".

Об этом говорится в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда на офисы российских СМИ в Киеве, ареста журналистов и обыска в домах журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и свободу СМИ", - отмечается в заявлении Дезире.

Он подчеркнул, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски и показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина".

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.

В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Мария Думанская, УП
Темы: ОБСЕСМИРосcияобыскиСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: