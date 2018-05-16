Палестинці відкликали свого представника з США

Палестинська національна адміністрація відкликала свого основного представника у Вашингтоні.

Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ автономії, пише DW.com.

Глава делегації Організації визволення Палестини (ОВП) у Вашингтоні Хусам Зомлот прибуде на батьківщину в середу, 16 травня. На який термін палестинський посланник відкликаний з Вашингтона, не уточнюється.

Рішення пов'язане з перенесенням посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв. З ініціативи Кувейту ситуацію на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".