Палестинцы отозвали своего представителя из США

Палестинская национальная администрация отозвала своего основного представителя в Вашингтоне.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел автономии, пишет DW.com.

Глава делегации Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне Хусам Зомлот прибудет на родину в среду, 16 мая. На какой срок палестинский посланник отозван из Вашингтона, не уточняется.

Решение связано с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в сообщении.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".