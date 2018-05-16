США розуміють дії України щодо "РИА Новости-Украина"

США розуміють, що Україна захищається від впливу російської пропаганди, але закликають владу діяти щодо "РИА Новости-Украина" і його керівника Кирила Вишинського відповідно до закону.

Про це під час брифінгу заявила представник Держдепу США Гізер Нойерт.

"Ми розуміємо, що Україна, як і багато інших країн, стурбована інтенсивною пропагандою. Боже, коли ми розмовляємо з багатьма нашими союзниками і партнерами за кордоном, вони, звісно, стали жертвою і розуміють вплив і охоплення російської пропаганди. Тому ми розуміємо побоювання України з цього приводу. Але в цілому це дуже серйозні дії, які необхідно здійснювати відповідно до закону", - заявила вона.

Як повідомлялося, співробітники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости-Україна". В ході розслідування були отримані докази того, що інформація розміщена на інтернет ресурсі "РИА Новости-Україна" містить заклики спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Керівнику "РИА Новости-Україна" Кирилу Вишинському оголошено про підозру в державній зраді.