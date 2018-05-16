США понимают действия Украины в отношении "РИА Новости-Украина"

США понимают, что Украина защищается от воздействия российской пропаганды, но призывают власти действовать в отношении "РИА Новости-Украина" и его руководителя Кирилла Вышинского в соответствии с законом.

Об этом во время бриффинга заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена интенсивной пропагандой. Боже, когда мы разговариваем с многими нашими союзниками и партнерами за рубежом, они, конечно, стали жертвой и понимают влияние и охват российской пропаганды. Поэтому мы понимаем опасения Украины по этому поводу. Но в целом это очень серьезные действия, которые необходимо осуществлять в соответствии с законом", - заявила она.

Как сообщалось, сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина". В ходе расследования были получены доказательства того, что информация размещенная на интернет ресурсе "РИА Новости-Украина" содержит призывы направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.