Гейлі вийшла із зали Радбезу ООН перед виступом посла Палестини

Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо зіткнень на кордоні сектора Газа, в результаті яких загинули близько 60 осіб, постпред США Ніккі Гейлі відмовилася слухати промову посла Палестини Ріяда Мансура.

Про це повідомляє ABC News.

Гейлі не бачить зв'язку між зіткненнями в Газі і відкриттям посольства США в Єрусалимі.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6