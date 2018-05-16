Гейлі вийшла із зали Радбезу ООН перед виступом посла Палестини

Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо зіткнень на кордоні сектора Газа, в результаті яких загинули близько 60 осіб, постпред США Ніккі Гейлі відмовилася слухати промову посла Палестини Ріяда Мансура.

Про це повідомляє ABC News.

Гейлі не бачить зв'язку між зіткненнями в Газі і відкриттям посольства США в Єрусалимі.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6 — ABC News (@ABC) 15 травня 2018 р.

"Скоріше, насильство йде від тих, хто заперечує існування держави Ізраїль в будь-якому місці. Місце розташування посольства ніяк не впливає на конкретні кордони ізраїльського суверенітету в Єрусалимі ... Воно не заважає перспективам миру в будь-якому випадку", - заявила Гейлі.

У заворушеннях, в результаті яких, за даними палестинців, загинули близько 60 осіб, вона звинуватила представників руху ХАМАС, яких підтримує Тегеран.

"Ми всі стурбовані насильством на Близькому Сході. Сполучені Штати висловлюють жаль з приводу втрати людських життів", - сказала Гейлі.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".