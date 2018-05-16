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Хейли вышла из зала Совбеза ООН перед выступлением посла Палестины

Среда, 16 мая 2018, 05:07

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу столкновений на границе сектора Газа, в результате которых погибли около 60 человек, постпред США Никки Хейли отказалась слушать речь посла Палестины Рияда Мансура.

Об этом сообщает ABC News.

Хейли не видит связи между столкновениями в Газе и открытием посольства США в Иерусалиме.

"Скорее, насилие идет от тех, кто отрицает существование государства Израиль в любом месте. Место расположения посольства никак не влияет на конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме... Оно не мешает перспективам мира в любом случае", — заявила Хейли.

В беспорядках, в результате которых, по данным палестинцев, погибли около 60 человек, она обвинила представителей движения ХАМАС, которых поддерживает Тегеран.

"Мы все обеспокоены насилием на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты выражают сожаление по поводу потери человеческих жизней", - сказала Хейли.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСШАООН
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