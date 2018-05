Хейли вышла из зала Совбеза ООН перед выступлением посла Палестины

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу столкновений на границе сектора Газа, в результате которых погибли около 60 человек, постпред США Никки Хейли отказалась слушать речь посла Палестины Рияда Мансура.

Об этом сообщает ABC News.

Хейли не видит связи между столкновениями в Газе и открытием посольства США в Иерусалиме.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLe pic.twitter.com/wxQIt4K7x6