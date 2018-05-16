США продовжують підготовку зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Державний департамент США продовжує планувати зустріч на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявила прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Нойерт, передає Reuters.

"Кім Чен Ин сказав раніше, що він розуміє необхідність і користь спільних навчань Сполучених Штатів і Республіки Корея", - повідомила Нойерт.

"Ми продовжимо рухатися вперед і плануємо зустріч між президентом Трампом і Кім Чен Ином", - сказала вона.

Раніше Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула і Вашингтона.

Планувалося, що на переговорах мова йтиме про подальші заходи, які обговорювалися на попередньому саміті між лідерами обох країн.

Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати заплановані переговори лідера країни Кім Чен Ина з американським президентом Дональдом Трампом, заплановані на 12 червня у Сингапурі.

27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливі дату та місце проведення зустрічі з лідером КНДР.