США продолжают подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Государственный департамент США продолжает планировать встречу на высшем уровне между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Reuters.

"Ким Чен Ын сказал ранее, что он понимает необходимость и пользу совместных учений Соединенных Штатов и Республики Корея", - сообщила Нойерт.

"Мы продолжим двигаться вперед и планируем встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", - сказала она.

Ранее Северная Корея отменила запланированные переговоры на высоком уровне с Южной Кореей из-за проведения совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

Переговоры на высоком уровне должны были состояться на южной стороне села Пханмунджом, которое является местом для проведения переговоров между правительствами обеих стран Корейского полуострова.

Планировалось, что на переговорах речь пойдет о дальнейших мерах, которые обсуждались на предыдущем саммите между лидерами двух стран.

Кроме того, Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры лидера страны Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, запланированные на 12 июня в Сингапуре.

27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.