Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойові дії тривають на всіх напрямках, є втрати з обох сторін

Середа, 16 травня 2018, 07:34
ООС: Бойові дії тривають на всіх напрямках, є втрати з обох сторін

Російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії активізувались після 16:00 та тривали на всіх напрямках.

Окупанти знову, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, близько шостої години ранку вчора, 15 травня, обстріляли із 82-мм мінометів населений пункт Новгородське.

На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Троїцьке та Новозванівка.

На донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Залізне, Верхньоторецьке, Піски.

За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали двоє загиблих та троє поранених.

У штабі операції зазначили, що адекватну відповідь також ворог отримав на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Талаківка та Широкине.

Як повідомляється, під час бойових дій один український захисник загинув, ще двох було поранено та оперативно евакуйовано до шпиталю.

Упродовж ночі поточної доби, 16 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: