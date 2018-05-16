ООС: Бойові дії тривають на всіх напямках, є втрати з обох сторін

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Середа, 16 травня 2018, 07:34

Російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії активізувались після 16:00 та тривали на всіх напрямках.

Окупанти знову, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, близько шостої години ранку вчора, 15 травня, обстріляли із 82-мм мінометів населений пункт Новгородське.

На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Троїцьке та Новозванівка.

На донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Залізне, Верхньоторецьке, Піски.

За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали двоє загиблих та троє поранених.

У штабі операції зазначили, що адекватну відповідь також ворог отримав на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Талаківка та Широкине.

Як повідомляється, під час бойових дій один український захисник загинув, ще двох було поранено та оперативно евакуйовано до шпиталю.

Упродовж ночі поточної доби, 16 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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