Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия активизировались после 16:00 и продолжались на всех направлениях.

Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.

На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески.

По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых.

В штабе операции отметили, что адекватный ответ также враг получил на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино.

Как сообщается, во время боевых действий один украинский защитник погиб, еще двое получили ранения и оперативно эвакуированы в госпиталь.

В течение ночи текущих суток, 16 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет.