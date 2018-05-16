Холодницький каже, що НАБУ домовлялося з Онищенком за його спиною

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що Національне антикорупційне бюро вело переговори з нардепом-втікачем Олександром Онищенко, не ставлячи до відома САП.

Відповідне повідомлення САП оприлюднила 16 травня.

"Закликаємо НАБУ як орган досудового розслідування не вводити громадськість в оману шляхом поширення інформації, яка не відповідає дійсності та припинити "жонглювання" нарізками відеозаписів", – йдеться у реакції САП на оприлюднене 15 травня відео.

У САП роз'яснюють, що відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою виключно прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Наголошується, що керівник САП Назар Холодницький на проведення такого спілкування вказівки не давав і нікому не делегував.

"Крім цього, керівник Головного підрозділу детективів НАБУ Калужинський А.В., який ймовірно з оприлюднених у ЗМІ відеозаписів, вів вказані перемовини, взагалі не є детективом у вказаному провадженні та не був включений до складу групи детективів у жодному з кримінальних проваджень щодо Онищенка О.Р", - наголошують у САП.

У відомстві Холодницького зазначають, що НАБУ приховало від САП проведення опитувань Онищенка в режимі відеоконференції щодо укладення угоди про визнання винуватості.

"Ба більше, після отримання інформації про таємні переговори керівництва та детективів НАБУ з Онищенком (інтерв’ю Онищенка інтернет-виданню Українська правда від 14 грудня 2017 року) на питання керівника САП про озвучені факти, керівництво НАБУ все заперечувало, посилаючись на неправдивість заяв підозрюваного Онищенка", – наголошують у САП.

Антикорупційна прокуратура підкреслює, що сам Онищенко чи його адвокати не звертались до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з ініціативою про укладення угоди про визнання винуватості, а вказане питання прокурорами САП із підозрюваним чи його захисниками взагалі не обговорювалось у будь-якому з форматів.

Крім цього зазначається, що роль організатора злочинної організації та участь у вчиненні особливо тяжких злочинів, що інкримінуються Онищенку в рамках висунутої підозри не дозволяє взагалі стверджувати про можливість укладення угоди про визнання винуватості з підстав, передбачених п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що в опублікованих відеозаписах "конфідеційних" переговорів ймовірно керівника Головного підрозділу детективів НАБУ та інших детективів з підозрюваним Онищенком про конкретні умови укладення угоди, та саме обговорення чіткої суми та подальшої долі його підприємств, САП 14 травня внесла відомості про вказані події до ЄРДР та розпочала кримінальне провадження.

Досудове слідство у якому доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

"І насамкінець, хочемо застерегти детективів та керівництво НАБ України від надання в засоби масової інформації неправдивих даних, які маніпулюють суспільною думкою та створюють у громадськості перекручене уявлення про роботу правоохоронних органів, їх функції, завдання та кінцеву мету діяльності", – резюмують у САП.

Як повідомлялось, нардеп-утікач Олександр Онищенко стверджував, що НАБУ ініціювало і вело з ним переговори про укладення угоди про визнання провини.

Водночас у Національному антикорупційному бюро 15 травня заявили, що ініціативу про співпрацю в обмін на компенсацію збитків неодноразово пропонували детективам НАБУ сам Онищенко та його адвокати.

У відомстві Ситника стверджували, що всі ці деталі були озвучені представникам САП та безпосередньо керівнику антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Для підтвердження своїх заяв у НАБУ опублікували фрагмент із першого опитування народного депутата Олександра Онищенка, яке відбулось в грудні 2016 року.