Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий говорит, что НАБУ договаривалось с Онищенко за его спиной

Среда, 16 мая 2018, 11:39
Холодницкий говорит, что НАБУ договаривалось с Онищенко за его спиной

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро вело переговоры с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность САП.

Соответствующее сообщение САП обнародовала 16 мая.

"Призываем НАБУ как орган досудебного расследования не вводить общественность в заблуждение путем распространения информации, не соответствующей действительности и прекратить "жонглирование" нарезками видеозаписей", - говорится в реакции САП на обнародованное 14 мая видео.

В САП разъясняют, что в соответствии с ч. 2 ст. 469 УПК Украины соглашение о признании виновности может быть заключено по инициативе исключительно прокурора или подозреваемого или обвиняемого.

Отмечается, что руководитель САП Назар Холодницкий на проведение таких переговоров указания не давал и никому не делегировал таких полномочий.

"Кроме этого, руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинской А.В., который, как можно предположить из обнародованных в СМИ видеозаписей, вел указанные переговоры, вообще не является детективом в указанном производстве и не был включен в состав группы детективов в одном из уголовных производств по Онищенко", - отмечают в САП.

В ведомстве Холодницкого отмечают, что НАБУ скрыло от САП проведение опросов Онищенко в режиме видеоконференции по заключению соглашения о признании виновности.

"Более того, после получения информации о тайных переговорах руководства и детективов НАБУ по Онищенко (интервью Онищенко интернет-изданию Украинская правда от 14 декабря 2017 года) на вопрос руководителя САП об озвученных фактах, руководство НАБУ все отрицало, ссылаясь на ложность заявлений подозреваемого Онищенко", - отмечают в САП.

Антикоррупционная прокуратура подчеркивает, что ни сам Онищенко ни его адвокаты не обращались к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с инициативой о заключении соглашения о признании виновности, а указанный вопрос прокурорами САП с подозреваемым или его защитниками вообще не обсуждался ни в каком из форматов.

Кроме этого отмечается, что роль организатора преступной организации и участие в совершении особо тяжких преступлений, инкриминируемых Онищенко в рамках выдвинутого подозрения не позволяет вообще говорить о возможности заключения соглашения о признании вины по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 4 ст. 469 УПК Украины.

Таким образом, учитывая, что в опубликованных видеозаписях "конфиденциальных" переговоров вероятно руководителя Главного подразделения детективов НАБУ и других детективов с подозреваемым Онищенко о конкретных условиях заключения сделки, и само обсуждение четкой суммы и дальнейшей судьбы его предприятий, САП 14 мая начала уголовное производство.

Досудебное следствие по которому поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

"И наконец, хотим предостеречь детективов и руководство НАБ Украины от предоставления средствам массовой информации ложных данных, манипулирующих общественным мнением и создающих у общественности искаженное представление о работе правоохранительных органов", - резюмируют в САП.

Как сообщалось, нардеп-беглец Александр Онищенко утверждал, что НАБУ инициировало и вело с ним переговоры о заключении соглашения о признании вины.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро 15 мая заявили, что инициативу о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков неоднократно предлагали детективам НАБУ сам Онищенко и его адвокаты.

В ведомстве Сытника утверждали, что все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Для подтверждения своих заявлений в НАБУ опубликовали фрагмент из первого опроса народного депутата Александра Онищенко от декабря 2016 года.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураОнищенкоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева
Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
От Лондона до Брюсселя
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: