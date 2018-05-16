Холодницкий говорит, что НАБУ договаривалось с Онищенко за его спиной

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро вело переговоры с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность САП.

Соответствующее сообщение САП обнародовала 16 мая.

"Призываем НАБУ как орган досудебного расследования не вводить общественность в заблуждение путем распространения информации, не соответствующей действительности и прекратить "жонглирование" нарезками видеозаписей", - говорится в реакции САП на обнародованное 14 мая видео.

В САП разъясняют, что в соответствии с ч. 2 ст. 469 УПК Украины соглашение о признании виновности может быть заключено по инициативе исключительно прокурора или подозреваемого или обвиняемого.

Отмечается, что руководитель САП Назар Холодницкий на проведение таких переговоров указания не давал и никому не делегировал таких полномочий.

"Кроме этого, руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинской А.В., который, как можно предположить из обнародованных в СМИ видеозаписей, вел указанные переговоры, вообще не является детективом в указанном производстве и не был включен в состав группы детективов в одном из уголовных производств по Онищенко", - отмечают в САП.

В ведомстве Холодницкого отмечают, что НАБУ скрыло от САП проведение опросов Онищенко в режиме видеоконференции по заключению соглашения о признании виновности.

"Более того, после получения информации о тайных переговорах руководства и детективов НАБУ по Онищенко (интервью Онищенко интернет-изданию Украинская правда от 14 декабря 2017 года) на вопрос руководителя САП об озвученных фактах, руководство НАБУ все отрицало, ссылаясь на ложность заявлений подозреваемого Онищенко", - отмечают в САП.

Антикоррупционная прокуратура подчеркивает, что ни сам Онищенко ни его адвокаты не обращались к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с инициативой о заключении соглашения о признании виновности, а указанный вопрос прокурорами САП с подозреваемым или его защитниками вообще не обсуждался ни в каком из форматов.

Кроме этого отмечается, что роль организатора преступной организации и участие в совершении особо тяжких преступлений, инкриминируемых Онищенко в рамках выдвинутого подозрения не позволяет вообще говорить о возможности заключения соглашения о признании вины по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 4 ст. 469 УПК Украины.

Таким образом, учитывая, что в опубликованных видеозаписях "конфиденциальных" переговоров вероятно руководителя Главного подразделения детективов НАБУ и других детективов с подозреваемым Онищенко о конкретных условиях заключения сделки, и само обсуждение четкой суммы и дальнейшей судьбы его предприятий, САП 14 мая начала уголовное производство.

Досудебное следствие по которому поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

"И наконец, хотим предостеречь детективов и руководство НАБ Украины от предоставления средствам массовой информации ложных данных, манипулирующих общественным мнением и создающих у общественности искаженное представление о работе правоохранительных органов", - резюмируют в САП.

Как сообщалось, нардеп-беглец Александр Онищенко утверждал, что НАБУ инициировало и вело с ним переговоры о заключении соглашения о признании вины.



В то же время в Национальном антикоррупционном бюро 15 мая заявили, что инициативу о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков неоднократно предлагали детективам НАБУ сам Онищенко и его адвокаты.



В ведомстве Сытника утверждали, что все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.



Для подтверждения своих заявлений в НАБУ опубликовали фрагмент из первого опроса народного депутата Александра Онищенко от декабря 2016 года.