У НАБУ заперечують спроби таємно домовитися з Онищенком

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що заяви нардепа-втікача Олександра Онищенка про те, що НАБУ пропонувало йому укласти угоду зі слідством без відома прокурорів САП не відповідають дійсності.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Ініціатива про співпрацю в обмін на компенсацію збитків та надання показів стосовно низки високопосадовців до детективів Бюро неодноразово з вересня 2016 року надходила саме від адвокатів Олександра Онищенка. В свою чергу детективи НАБУ повідомили адвокатів, що укладення таких угод — це виключна компетенція прокуратури", - зазначають у НАБУ.

У відомстві додають, що детективи НАБУ надавали відповідні роз’яснення Онищенку під час усіх трьох відеоопитувань, які відбулись упродовж грудня 2016 — травня 2017 років, "адже кожного разу народний депутат так чи інакше піднімав тему співпраці зі слідством".

"Під час відеоопитувань детективи намагалися з’ясувати умови, за яких Олександр Онищенко готовий був би піти на "угоду", а також конкретику щодо фактів корупції за участі високопосадовців, якою підозрюваний був готовий поділитися. Всі ці деталі були озвучені представникам САП та безпосередньо керівнику антикорупційної прокуратури", - наголошують у НАБУ.

Детективи додають, що під час першого спілкування з Олександром Онищенком через інтернет відеозв’язок у грудні 2016 року у ньому брав участь ще і керівник одного з відділів САП.

Співробітники НАБУ розповіли, що оформили та долучили до матеріалів слідства результати усіх бесід відповідно до ч.11 ст.232 Кримінального процесуального кодексу.

"Всі дії здійснено під процесуальним керівництвом прокурорів САП, з виконанням їхніх вказівок та доручень. З-поміж іншого, ці вказівки стосувались слідчих дій детективів за кордоном, в тому числі в частині вибору країн для проведення допитів підозрюваного", - зазначили в НАБУ.

Відповідні заяви Онищенка про перевищення повноважень детективами Бюро у НАБУ назвали спробою дискредитувати роботу антикорупційного органу.

Для підтвердження своїх заяв у НАБУ опублікували фрагмент із першого опитування народного депутата Олександра Онищенка, яке відбулось в грудні 2016 року.

Раніше нардеп-утікач Олександр Онищенко стверджував, що НАБУ ініціювало і вело з ним переговори про укладення угоди про визнання провини.

У жовтні 2017 року за зверненням Миколи Мартиненка проти очільника відділу детективів НАБУ Андрія Калужинського було порушено кримінальну справу.

За словами адвоката Мартиненка Петра Бойка, Калужинський вимагав від Онищенка надати будь-які докази проти Мартиненка в обмін на закриття кримінального провадження проти нього.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

10 травня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування, в якому вони кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-переписку з депутатами від БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасенюком.

У повідомленнях, знімки яких показали журналісти, Онищенко нібито просять домовитися з іншими нардепами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка.

Пізніше Онищенко заявив, що не давав доступ журналістам-розслідувачам до своєї смс-переписки з нардепами від БПП. Ті кажуть, що нардеп бреше.

Читайте також: Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?