Онищенко звинуватив НАБУ у спробі з ним домовитися

Нардеп-утікач Олександр Онищенко стверджує, що НАБУ ініціювало і вело з ним переговори про укладення угоди про визнання провини.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Онищенко підкреслив, що, відповідно до КПК, угода про визнання провини може укладатися або за ініціативою прокурора, або за ініціативою підозрюваного.

"Отже, ні детективи НАБУ, ні тим більше керівник, не можуть ані ініціювати, ані взагалі вести будь-які переговори щодо будь-якої угоди", - зазначив він.

"А то, що саме НАБУ її ініціювало і вело щодо неї переговори - це чистісінька правда.

Якщо хто не вірить - запитайте адвоката Іщенка, все відбувалося в його присутності", - стверджує Онищенко.

Разом з тим, у п'ятницю ввечері в ефірі проекту "Спецпроект з Наталею Влащенко" на телеканалі ZIK було оприлюднене відео нібито розмови Онищенка з детективом НАБУ Андрієм Калужинським.

Як зазначила Влащенко, запис надав телеканалу сам Онищенко.

"Якщо НАБУ дійсно пропонувало угоду пану Онищенку, то за це повинна бути кримінальна відповідальність", - зазначає телеканал.

На відео відбувається наступний діалог:

Детектив НАБУ: ...у посольстві України десь за кордоном. Там вас точно... Тому що Генеральна прокуратура не має юрисдикції за кордоном.

Онищенко: Добре, пропрацюйте цей момент. Ви ж можете підготувати угоду, щоб дати юристам? І тоді будемо говорити про угоду.

Детектив НАБУ: Ви готові відшкодувати 700 млн і відмовитися від своєї ролі на підприємстві, на якому всього 150 млн доларів?

Онищенко: Так.

Детектив НАБУ: Якщо так, я думаю, тоді ми почнемо займатися цим питанням... Ви готові дати свідчення в якості підозрюваного у цій справі, перебуваючи, наприклад, у Британії?

Онищенко: Готовий.

Детектив НАБУ: Ми домовимося і зустрінемося в посольстві України і там вас офіційно допитаємо, вас це влаштує?

Онищенко: Так.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року за зверненням Миколи Мартиненка проти очільника відділу детективів НАБУ Андрія Калужинського було порушено кримінальну справу.

За словами адвоката Мартиненка Петра Бойка, Калужинський вимагав від Онищенка надати будь-які докази проти Мартиненка в обмін на закриття кримінального провадження проти нього.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

10 травня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування, в якому вони кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-переписку з депутатами від БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасенюком.

У повідомленнях, знімки яких показали журналісти, Онищенко нібито просять домовитися з іншими нардепами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка.

Пізніше Онищенко заявив, що не давав доступ журналістам-розслідувачам до своєї смс-переписки з нардепами від БПП. Ті кажуть, що нардеп бреше.

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