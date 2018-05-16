У зоні ООС загинув боєць 1985 року народження – штаб

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Середа, 16 травня 2018, 13:36

15 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил один військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Про це розповів на брифінгу в середу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, усі 45 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

"З метою збереження життя та здоров’я особового складу, а також знищення активних вогневих засобів противника,  військовослужбовці Збройних Сил України 25 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволену Мінськими домовленостями зброю", – наголосив він.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув один наш захисник, 1985 року народження", – зазначив Гуцуляк.

"Ще двоє наших захисників були поранені внаслідок ворожих обстрілів. Стан здоров’я військовослужбовців оцінюється як задовільний", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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