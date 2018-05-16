В зоне ООС погиб боец 1985 года рождения – штаб

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Среда, 16 мая 2018, 13:36

15 мая в зоне проведения операции Объединенных сил прошедшие сутки один военный погиб, двое получили ранения.

Об этом рассказал на брифинге в среду спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, все 45 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы на линии соприкосновения за прошедшие сутки, определены как прицельные.

"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, а также уничтожение активных огневых средств противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 25 раз открывали огонь, применяя исключительно разрешенное Минскими договоренностями оружие", - подчеркнул он.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один наш защитник, 1985 года рождения", – отметил Гуцуляк.

"Еще двое наших защитников были ранены в результате вражеских обстрелов. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное", - добавил он.

Валентина Романенко, УП
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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