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В Крыму против капитана украинского рыболовецкого судна возбудили дело

Среда, 16 мая 2018, 13:37
В Крыму против капитана украинского рыболовецкого судна возбудили дело

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного российскими пограничниками в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

Об этом сообщает сайт ФСБ России.

"В отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения")", - говорится в сообщении.

На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно"ЯМК-0041" 4 мая якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Темы: КрымУкраинаРосcия
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