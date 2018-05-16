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Керівника "РИА Новости Україна" доставили в Херсон, прокуратура просить арешт

Середа, 16 травня 2018, 13:47

Керівника ресурсу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського доставили в Херсон, де суд обиратиме йому запобіжний захід, прокуратура проситиме про взяття його під варту.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" спікер прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

"Підозрюваний вже перебуває в Херсоні в ізоляторі тимчасового тримання. Оскільки орган досудового розслідування, саме ГУ СБУ в АР Крим і Севастополі, знаходиться в Херсоні, тому обрання запобіжного заходу відбуватиметься в Херсонському міському суді", – сказала вона.

"Сьогодні протягом дня буде направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – пояснила Тихончик.

Вона додала, що про час початку засідання поки не відомо, проте Вишинський може бути в статусі затриманого до 7 години ранку 18 травня.

"Згідно вимог КПК, у нас є 2 дні для доставки його до суду. Якщо завантаженість суду буде незначною, то, можливо, засідання відбуватиметься сьогодні, але ми вважаємо, що він буде відбуватися завтра", – сказала спікер прокуратури.

Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в державній зраді.

Керівника української версії російського агентства, зокрема, звинуватили в підтримці самопроголошених "Донецької і Луганської народних республік".

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський щомісяця отримував із Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисяч євро.

15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", в квартирі кореспондента "РИА Новости Україна" Людмили Лисенко і в квартирі глави представництва "РИА Новости Україна" Андрія Бородіна.

Їх викликали на допит в СБУ.

Бородін пізніше вийшов на зв'язок із редакцією і повідомив, що в нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він додав, що його не затримували і не пред'являли звинувачень.

Вишинського ж затримали. У нього виявили паспорт громадянина РФ і російські державні нагороди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосіяпропаганда
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