Руководителя "РИА Новости Украина" доставили в Херсон, прокуратура просит арест

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Среда, 16 мая 2018, 13:47

Руководителя ресурса "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского доставили в Херсон, где суд будет избирать ему меру пресечения, прокуратура будет просить о взятии его под стражу.

Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" спикер прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Подозреваемый уже находится в Херсоне в изоляторе временного содержания. Поскольку орган досудебного расследования, именно ГУ СБУ в АР Крым и Севастополе, находится в Херсоне, поэтому избрание меры пресечения будет происходить в Херсонском городском суде", – сказала она.

"Сегодня в течение дня будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – пояснила Тихончик.

Она добавила, что время начала заседания пока неизвестно, однако Вышинский может быть в статусе задержанного до 7 часов утра 18 мая.

"Согласно требований УПК, у нас есть 2 дня для доставки его в суд. Если загруженность суда будет незначительной, то, возможно, заседание будет происходить сегодня, но мы считаем, что он будет происходить завтра", – сказала спикер прокуратуры.

Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого есть гражданство России и Украины, в госизмене.

Главу украинской версии российского агентства, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский  ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", в квартире корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства "РИА Новости Украина" Андрея Бородина.

Их вызвали на допрос в СБУ.

Бородин позднее вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он добавил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Вышинского же задержали. У него обнаружили паспорт гражданина РФ и российские государственные награды.

Темы: СМИ Росcия пропаганда
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