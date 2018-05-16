Коломойський: Я не добрий, я позитивний олігарх

Український підприємець Ігор Коломойський каже, що відчуває "велике розчарування" щодо президента Петра Порошенка і називає себе його "світоглядним опонентом".

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Порошенко не може бути моїм опонентом, тому що ми з ним ніде не змагаємося у жодній відкритій політичній боротьбі. Я не беру участь у президентських перегонах і не збираюся брати участь… Але для Порошенка я – опонент. Опонент світоглядний", – сказав Коломойський.

За його словами, це полягає у "різному ставленні до життя, до демократії, до свободи слова, до подій в Україні, до ставлення до того, яким повинен бути президент".

"І які у нього повинні бути відносини з власним народом, зі своєю країною. Ось у цьому ми з ним повністю відрізняємося. Тому ... у мене щодо нього дуже велике розчарування. Тому я є його опонентом", – зазначив бізнесмен.

Себе ж Коломойський позиціонує як "позитивного і демократичного олігарха".

"Я - якщо олігарх, то позитивний олігарх... не добрий, – позитивний.

Коломойський наголошує, що "ніколи не був у владі, а завжди був опозицією".

"Ніхто мені не дорікне, що я колись був у владі", – зазначив мільярдер.

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Український олігарх Ігор Коломойський визнавав, що має крім українського ще 2 іноземних громадянства і живе в основному за кордоном.

Він не навідувався в Україну вже більше 9 місяців, побоюючись, що йому закриють виїзд.



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