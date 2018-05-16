Коломойский: Я не добрый, я положительный олигарх

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Среда, 16 мая 2018, 14:39

Украинский предприниматель Игорь Коломойский говорит, что чувствует "большое разочарование" в отношении президента Петра Порошенко и называет себя его "мировоззренческим оппонентом".

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Порошенко не может быть моим оппонентом, потому что мы с ним нигде не соревнуемся в одной открытой политической борьбе. Я не участвую в президентской гонке и не собираюсь участвовать... Но для Порошенко я – оппонент. Оппонент мировоззренческий", – сказал Коломойский.

По его словам, это заключается в "разном отношении к жизни, к демократии, к свободе слова, к событиям в Украине, к отношению о том, каким должен быть президент".

"И какие у него должны быть отношения с собственным народом, со своей страной. Вот в этом мы с ним полностью отличаемся. Поэтому... у меня к нему очень большое разочарование. Поэтому я являюсь его оппонентом", – отметил бизнесмен.

Себя же Коломойский позиционирует как "позитивного и демократического олигарха".

"Я – если олигарх, то положительный олигарх... не добрый, – положительный.

Коломойский отмечает, что "никогда не был во власти, а всегда был оппозицией".

"Никто мне не упрекнет, что я когда-то был во власти", – заявил миллиардер.

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Украинский олигарх Игорь Коломойский признавал, что имеет кроме украинского еще 2 иностранных гражданства и живет в основном за границей.

Он не наведывался в Украину уже более 9 месяцев, опасаясь, что ему закроют выезд.

После того, как "Приватбанк" национализировало государство, правоохранительные органы в Украине начали ряд производств из-за возможных злоупотреблений в банке. А именно - вероятного вывода миллиардов долларов из банка перед национализацией.

Темы: Коломойский Порошенко
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