Amnesty Internetional: Влада ігнорує насильство з боку праворадикалів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty Internetional вважає, що українська влада систематично проявляє нездатність запобігти і адекватно відреагувати на насильство з боку правих радикалів.

Відповідна заява оприлюднена на сайті організації.

Правозахисники стверджують, що насильство безперервно зростає з 2015 року.

Серед жертв AI називає активістів за права ЛГБТІ, жінок, лівих активістів, ромів.

"За останні 12 місяців Amnesty International зареєструвала не менше 30 таких нападів з боку членів праворадикальних угруповань. У всіх цих випадках, крім одного, зловмисники залишилися безкарними за свої дії", – йдеться в заяві.

За словами правозахисників, безкарність нападників дало "карт-бланш на планування і здійснення подальших нападів… при цьому чітко простежується, що ця проблема посилюється".

"Українська влада повинна визнати проблему зростаючого насильства з боку радикальних груп по всій країні і негайно вжити ефективних заходів, щоб з ним впоратися", – підсумовують в AI.

Зокрема, автори заяви закликають владу публічно визнати наявність проблеми та її ескалацію, засудити насильство, забезпечити захист основоположних прав людини, розслідувати всі випадки насильства та дискримінації, надати поліції чіткі принципи і робочі інструкції щодо захисту осіб і груп.

Крім того, правозахисники вимагають створити спеціальну групу для контролю розвідувальної діяльності поліції, "активно залучати наявний експертний потенціал" та підтримувати ініціативи ГО, журналістів, учених та інших осіб для досягнення зазначених цілей.

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

10 травня невідомі зірвали в Києві проведення заходу "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії", організованого Amnesty International Ukraine.

Правозахисники тоді писали, що за свідченнями присутніх, серед нападників був голова київського осередку Правого Сектора.