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Amnesty Internetional: Власть игнорирует насилие со стороны праворадикалов

Среда, 16 мая 2018, 15:18

Международная правозащитная организация Amnesty Internetional считает, что украинская власть систематически проявляет неспособность предотвратить и адекватно отреагировать на насилие со стороны правых радикалов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Правозащитники утверждают, что насилие непрерывно растет с 2015 года.

Среди жертв AI называет активистов за права ЛГБТ, женщин, левых активистов, ромов.

"За последние 12 месяцев Amnesty International зарегистрировала не менее 30 таких нападений со стороны членов праворадикальных группировок. Во всех этих случаях, кроме одного, злоумышленники остались безнаказанными за свои действия", – говорится в заявлении.

По словам правозащитников, безнаказанность нападавших дала "карт-бланш на планирование и осуществление дальнейших нападений... при этом чётко прослеживается, что эта проблема усугубляется".

"Украинские власти должна признать проблему растущего насилия со стороны радикальных групп по всей стране и немедленно принять эффективные меры, чтобы с ним справиться", – заключают в AI.

В частности, авторы заявления призывают власти публично признать наличие проблемы и ее эскалацию, осудить насилие, обеспечить защиту основополагающих прав человека, расследовать все случаи насилия и дискриминации, предоставить полиции четкие принципы и рабочие инструкции по защите лиц и групп.

Кроме того, правозащитники требуют создать специальную группу для контроля разведывательной деятельности полиции, "активно привлекать имеющийся экспертный потенциал" и поддерживать инициативы ОО, журналистов, ученых и других лиц для достижения указанных целей.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

10 мая неизвестные сорвали в Киеве проведения мероприятия "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России", организованного Amnesty International Ukraine.

Правозащитники тогда писали, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки Правого сектора.

Украинская правда
Темы: права человеканационалисты
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