Порошенко відкликав закон щодо громадянства кримчан, які ходили на вибори РФ

Президент Петро Порошенко відкликав свій законопроект №8297, яким пропонувалося дозволити припиняти громадянство українців, які мають паспорти інших держав та беруть участь у виборах цих країн.

Про це у Facebook повідомила представниця Центру інформації про права людини Альона Луньова.

"Президент України відкликав свій скандальний законопроект про громадянство, що містив загрози втрати громадянства України мешканцями окупованого Криму", - написала вона.

Відповідна інформація міститься і на сайті Верховної Ради.

На сторінці законопроекту вказано, що його знято з розгляду.

Раніше Президент Петро Порошенко у статусі невідкладного вніс до ВР законопроект №8297

В одному з пунктів документу йшлося про те, що підставою для втрати громадянства України стане "використання виборчого або іншого права, наданого іноземним громадянством або виконання обов'язків, покладених іноземним громадянством, що підтверджується даними публічних реєстрів або офіційних видань і сайтів державних органів або органів місцевого самоврядування іноземної держави".



Окремою нормою в документі прописувалося положення жителів окупованого Росією Криму. Зокрема йшлося про те, що отримання російського громадянства жителями Криму в результаті протиправних дій окупаційної адміністрації (російських державних органів і підконтрольних самопроголошених органів, що узурпували владу) не буде вважатися добровільним.

Водночас, пропонувалось, що участь мешканців Криму з російськими паспортами у виборах, організованих окупантами, буде підставою для припинення українського громадянства.

В свою чергу Головне експертне управління Ради раніше дійшло висновку повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Управління зазначає, що підтримує ідею необхідності вдосконалення чинного законодавства України з питань громадянства України, а також загальну спрямованість проекту на підвищення авторитету українського громадянства та встановлення додаткових механізмів запобігання (уникнення) випадків подвійного (множинного) громадянства, водночас вказує на деякі колізії.

Наприклад експерти нагадують, що згідно з Конституцією і законом про громадянство Україна не визнає юридичних наслідків подвійного громадянства, однак не забороняє подвійне громадянство як таке.

Водночас пропонований президентом законопроект передбачає позбавлення українського громадянства при добровільному отриманні іноземного, але не містить пропозицій про усунення цієї суперечності.

Стосовно пункту щодо мешканців Криму звертається увага, що підтвердити наявність російського громадянства у мешканців АРК, їхню участь у так званих "виборах" або проходження служби в російській армії, як видається, можна на підставі відповідних документів окупаційної влади.

Водночас українське законодавство визнає подібні документи нікчемними, та й отримати їх на практиці взагалі не уявляється можливим.