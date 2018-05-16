Порошенко отозвал закон о гражданстве крымчан, которые ходили на выборы РФ

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.

Об этом в Facebook сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева.

"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", - написала она.

Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады.

На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Ранее Президент Петр Порошенко в статусе неотложного внес в ВР законопроект №8297

В одном из пунктов документа говорилось, что основанием для потери гражданства Украины станет "использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства".



Отдельной нормой в документе прописывалось положение жителей оккупированного Россией Крыма. В частности речь шла о том, что получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировавших власть) не будет считаться добровольным.



В то же время, предлагалось, что участие жителей Крыма с российскими паспортами в выборах, организованных оккупантами, будет основанием для прекращения украинского гражданства.

В свою очередь Главное экспертное управление Рады ранее пришло к выводу вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку.

Управление отмечает, что поддерживает идею необходимости совершенствования действующего законодательства Украины по вопросам гражданства Украины, а также общую направленность проекта на повышение авторитета украинского гражданства и установления дополнительных механизмов предотвращения (избегание) случаев двойного (множественного) гражданства, но в то же время указывает на некоторые коллизии.

Например, эксперты напоминают, что согласно Конституции и закону о гражданстве Украина не признает юридических последствий двойного гражданства, однако не запрещает двойное гражданство как таковое.

В то же время предлагаемый президентом законопроект предусматривает лишение украинского гражданства при добровольном получении иностранного, но не содержит предложений об устранении этого противоречия.

Относительно пункта в отношении жителей Крыма обращается внимание, что подтвердить наличие российского гражданства у жителей АРК, их участие в так называемых "выборах" или прохождения службы в российской армии, как представляется, можно на основании соответствующих документов оккупационной власти.

В то же время украинское законодательство признает подобные документы ничтожными, и получить их на практике вообще не представляется возможным.