Вишинський не визнає пред’явлену підозру і вважає дії СБУ провокацією

Керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, підозрюваний у державній зраді, не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Андрій Доманський.

"Вишинський розцінює це як провокацію проти нього, як його переслідування. Він не визнає пред'явлену йому підозру", - сказав він.

За словами Доманського, він був присутній під час обшуків, які тривали 14 годин, і зафіксував порушення.

"Учора були проведені слідчі дії, зокрема, обшуки в офісах. Також я перебував поруч з Кирилом під час обшуку у квартирі. Я спостерігав і давав свої заперечення та зауваження щодо порушення процесуальних норм, вони зафіксовані у протоколі. Були численні порушення, про які сторона захисту буде заявляти під час обрання запобіжного заходу", - сказав Доманський.

Він не зміг розповісти, як сам Вишинський коментує вилучені в офісі видання речі, зокрема, ордени, оприлюднені СБУ.

"Щодо належності-приналежності доказів я не можу це якось коментувати, бо це є слідство. Тут доречно ставити питання людям, які це виставили на показ і про ці речі заявили. Хай хто заявляє про це – хай той дає і коментар, бо це порушення норм закону і таємниці слідства", - сказав Доманський.

Він додав, що Вишинському повідомили про підозру о 1 годині ночі 16 травня, після чого повезли до міста Херсона. Наразі адвокат їде до підзахисного.

"Вранці (Вишинського – ред.) доставили до Херсона, де йому проводитимуть решту слідчих дій, зокрема, вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Також у подальшому буде розгляд клопотання", - сказав адвокат.

За словами Доманського, міру запобіжного заходу обиратимуть 16 або 17 травня, але станом на 14:00 відповідного клопотання Вишинському ще не вручили.

"А суд має бути не раніше ніж через 3 години після вручення клопотання", - додав захисник.

Він не зміг прокоментувати стан здоров'я Вишинського, а також заяви його дружини про те, що затриманий не може обходитися без медикаментів.

"Станом на вчора він, як і кожна людина була б під час таких дій, був пригнічений. Що стосується сьогодні – я не можу коментувати, який його стан, бо я його не бачив і з ним не спілкувався. Але розголошувати таких даних я не маю права", - сказав Доманський.

Він також додав, що Вишинського ще не допитували.

"Допиту при мені не було. Він не був ще допитаний. Чи зараз цей допит проводиться – не знаю. Не виключаю. Але заявляю, що отаке перевезення (без захисника – ред.) розцінюю як грубе порушення права на захист", - підсумував Доманський.

Раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

15 травня в офісах "РИА НовостиУкраина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

У кінці 2013 року медіагрупа і агентство "РИА Новости" були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.



У 2014 році замість ліквідованого "РИА Новости" створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".