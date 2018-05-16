Держзрада в "РИА Новости": Росія порушила свою справу
У Росії порушили кримінальну справу "про незаконне притягнення керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до кримінальної відповідальності в Україні".
Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.
"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності (ст.144 КК РФ, ст.299 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.\
У комітеті заявляють, що в Україні Вишинського примушують відмовитися від поширення "об'єктивної інформації" про події в РФ і Україні.
"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за вчинений щодо російського журналіста злочин", - повідомляють в СК.
Раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.
15 травня в офісах порталу пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.
У кінці 2013 року медіагрупа і агентство "РИА Новости" були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.
У 2014 році замість ліквідованого "РИА Новости" створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".