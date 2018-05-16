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Держзрада в "РИА Новости": Росія порушила свою справу

Середа, 16 травня 2018, 16:27

У Росії порушили кримінальну справу "про незаконне притягнення керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до кримінальної відповідальності в Україні".

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності (ст.144 КК РФ, ст.299 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.\

У комітеті заявляють, що в Україні Вишинського примушують відмовитися від поширення "об'єктивної інформації" про події в РФ і Україні.

"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за вчинений щодо російського журналіста злочин", - повідомляють в СК.

Раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

15 травня в офісах порталу пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

У кінці 2013 року медіагрупа і агентство "РИА Новости" були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.

У 2014 році замість ліквідованого "РИА Новости" створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".

Українська правда
Теми: РосіяЗМІкримінал
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