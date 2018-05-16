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Госизмена в "РИА Новости": Россия возбудила свое дело

Среда, 16 мая 2018, 16:27

В России возбудили уголовное дело "о незаконном привлечении руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского к уголовной ответственности в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст.144 УК РФ, ст.299 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В комитете заявляют, что в Украине Вышинского принуждают отказаться от распространения "объективной информации" о событиях в РФ и Украине.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление", - сообщают в СК.

Как сообщалось, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе портала. Позже ГПУ показала, что нашли в помещении.  

В конце 2013 года медиагруппа и агентство "РИА Новости" были расформированы указом президента России Владимира Путина.

В 2014 году вместо ликвидированного "РИА Новости" было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Украинская правда
Темы: РосcияСМИкриминал
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