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Кличко пояснив, чому так суттєво подорожчає проїзд

Середа, 16 травня 2018, 17:09
Кличко пояснив, чому так суттєво подорожчає проїзд

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці – це вимушена міра.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт в Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися", - цитуються слова Кличка.

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка.

Водночас, додав Кличко, є необхідність оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві, і на це потрібні значні кошти.

Крім того, підкреслив мер, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати за низьку зарплату.

Як повідомлялося, з середини липня вартість проїзду у метро і наземному транспорті столиці зросте відразу до 8.

Теми: КиївтранспорттарифиціниВіталій Кличко
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