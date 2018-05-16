Кличко пояснив, чому так суттєво подорожчає проїзд

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Середа, 16 травня 2018, 17:09

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці – це вимушена міра.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт в Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися", - цитуються слова Кличка.

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка.

Водночас, додав Кличко, є необхідність оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві, і на це потрібні значні кошти.

Крім того, підкреслив мер, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати за низьку зарплату.

Як повідомлялося, з середини липня вартість проїзду у метро і наземному транспорті столиці зросте відразу до 8.

Теми: Київ транспорт тарифи ціни Кличко
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