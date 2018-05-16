Кличко объяснил, почему так существенно подорожает проезд

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы - это вынужденная мера.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен надлежащим образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться", - цитируются слова Кличко.

По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета.

В то же время, добавил Кличко, необходимо обновление подвижного состава общественного транспорта в Киеве, и на это нужны значительные средства.

Кроме того, подчеркнул мэр, сейчас не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать за низкую зарплату.

Как сообщалось, с середины июля стоимость проезда в метро и наземном транспорте столицы вырастет сразу до 8.