Кличко объяснил, почему так существенно подорожает проезд

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Среда, 16 мая 2018, 17:09

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы - это вынужденная мера.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен надлежащим образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться", - цитируются слова Кличко.

По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета.

В то же время, добавил Кличко, необходимо обновление подвижного состава общественного транспорта в Киеве, и на это нужны значительные средства.

Кроме того, подчеркнул мэр, сейчас не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать за низкую зарплату.

Как сообщалось, с середины июля стоимость проезда в метро и наземном транспорте столицы вырастет сразу до 8.

Темы: Киев транспорт тарифы цены Кличко
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